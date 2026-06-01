Вестник Кавказа

В КСИР заявили о значительном росте военного потенциала Ирана

Оптический прицел
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Военные КСИР готовы к возобновлению военных действий против США. В Корпусе нарастили военный потенциал за время перемирия.

Иранский генерал Хосейн Мохеби заявил, что военные возможности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) значительно выросли с начала перемирия с США. 

По словам Мохеби, важнейшим итогом противостояния стало накопление оперативной информации о состоянии ВС противника. Военные Ирана теперь гораздо лучше понимают тактические и технические возможности США. 

Как отметил представитель высшего армейского командования ИРИ, КСИР готов к возобновлению военных действий. 

"Если противник вернется на военную арену, тип операции, география боя и даже тип используемого оружия будут другими, и Корпус стражей исламской революции полностью готов ко всем возможным сценариям"

– Хосейн Мохеби

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