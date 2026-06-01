В КСИР заявили о значительном росте военного потенциала Ирана

Военные КСИР готовы к возобновлению военных действий против США. В Корпусе нарастили военный потенциал за время перемирия.
Иранский генерал Хосейн Мохеби заявил, что военные возможности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) значительно выросли с начала перемирия с США.
По словам Мохеби, важнейшим итогом противостояния стало накопление оперативной информации о состоянии ВС противника. Военные Ирана теперь гораздо лучше понимают тактические и технические возможности США.
Как отметил представитель высшего армейского командования ИРИ, КСИР готов к возобновлению военных действий.
"Если противник вернется на военную арену, тип операции, география боя и даже тип используемого оружия будут другими, и Корпус стражей исламской революции полностью готов ко всем возможным сценариям"
– Хосейн Мохеби