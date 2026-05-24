Иранские футболисты получили визы на ЧМ-2026

Игрокам сборной Ирана по футболу выдали визы для участия в чемпионате мира, который стартует через несколько дней и пройдет в США, Канаде и Мексике.

Члены национальной сборной Ирана по футболу стали обладателями виз , благодаря которым они смогут принять участие в чемпионате мира 2026 года, игры которого будут проводиться в США, Канаде и Мексике, рассказал посол ИРИ в Турции Мохаммад Хасан Хабиболла-заде.

"Визы для игроков сборной Ирана были выданы в течение 48 часов без необходимости личного присутствия футболистов и без прохождения процедуры снятия отпечатков пальцев в посольстве Мексики"

– дипломат

Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж рассказал об одобрении ФИФА переноса базы сборной ИРИ на мундиале из США в Мексику. При этом все три матча группового этапа для иранцев состоятся в США.

Напомним, что мировое футбольное первенство стартует 11 июня.