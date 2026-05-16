Сборная Ирана по футболу будет базироваться на ЧМ-2026 в Мексике

Иранским футболистам разрешили жить в Мексике во время проведения ЧМ-2026. Изначально национальная команда Исламской Республики должна была базироваться в США.

Международная федерация футбола (ФИФА) дала добро на перенос базы сборной Ирана на чемпионате мира из Соединенных Штатов в Мексику. Об этом сообщил президент Федерации футбола Исламской Республики (ФФИ) Мехди Тадж

"Все базовые лагеря команд стран, участвующих в чемпионате мира, должны быть одобрены ФИФА. К счастью, после поданных нами запросов и встреч с ФИФА и официальными лицами чемпионата мира наша просьба о переносе базы команды из США в Мексику была одобрена"

– Мехди Тадж

Он отметил, что иранская сборная будет базироваться в лагере в Тихуане, находящемся на американо-мексиканской границе.

"Мы будем базироваться в лагере в Тихуане, который находится недалеко от Тихого океана и на границе между Мексикой и Соединенными Штатами"

– глава ФФИ

Напомним, в ЧМ-2026 примут участие 48 команд. Турнир стартует 11 июня, а завершится – 19 июля. Матчи будут проходить на стадионах США, Канады и Мексики.