Кремль ждет приезда Уиткоффа и Кушнера в Москву

В России будут рады видеть Уиткоффа и Кушнера, сообщил Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что они могут посетить Москву в ближайшие недели.

Россия ждет приезда спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Об этом сообщил 28 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в Москве будут рады видеть представителей Белого дома, передает Life.

"Как только они будут готовы - мы будем рады их увидеть, мы действительно ждем их приезда. Как только им позволит время"

– Дмитрий Песков

На прошлой неделе помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Москву в ближайшие недели. Он подчеркнул, что в представители двух стран приступили к согласованию предстоящей поездки американской делегации в Россию.