Azerspace-3 запустят до конца 2029 года

Спутник "Azerspace-3" будет запущен в эксплуатацию до конца 2029 года, такое заявление сделал исполнительный директор AZCON Holding Шахин Бабаев. 

Он отметил, что на сегодняшний день Азербайджанское космическое агентство ("Азеркосмос") развивает свою работу в областях телекоммуникационных спутниковых услуг и спутников наблюдения.

"Продолжается реализация проекта, связанного со спутником наблюдения Земли "Azersky-2A", завершение работ в этом направлении планируется до конца 2029 года"

— Шахин Бабаев

Он подчеркнул, что "Azerspace-3" будет запущен после того, как свою эксплуатацию завершит "Azerspace-1".

"Таким образом, "Азеркосмос" еще больше расширит направления своей деятельности как в области услуг спутников наблюдения Земли, так и телекоммуникационных спутников"

— Шахин Бабаев 

 

