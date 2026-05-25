Рубио побывал с кратким визитом в Армении

Американский госсекретарь находился с визитом в Армении в районе часа. В ходе поездки было подписано несколько документов.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио посетил 26 мая с кратким визитом Армению.

В Ереване он провел встречу с главой МИД республики Араратом Мирзояном. Встреча состоялась в президентском зале аэропорта "Звартноц".

Стороны подписали ряд документов, в частности, устав стратегического партнерства и рамочный документ о сотрудничестве по обеспечению поставок редкоземельных металлов.

После короткого совместного пресс-подхода глава американского внешнеполитического ведомства покинул Армению. В Ереване он находился в районе одного часа.