Президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов направил поздравление президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана, сообщила президентская пресс-служба.
В письме глава Туркменистана отметил стремительный рост международного авторитета Азербайджана и его успехи во внутри- и внешнеполитическом развитии.
"Азербайджан в настоящее время стремительно развивается, демонстрирует серьезные достижения в области экономики, инфраструктуры и культуры, а также играет важную роль в укреплении международного сотрудничества"
– Сардар Бердымухамедов
В поздравлении также было особо отмечено значение связей Азербайджана и Туркменистана.
Как подчеркнул Бердымухамедов, партнерство Баку и Ашхабада приобретают все более динамичный и последовательный характер.
"Мы выражаем готовность продолжать тесное сотрудничество на благо наших народов"
— Сардар Бердымухамедов