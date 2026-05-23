Президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Туркменистана направил поздравительное письмо своему азербайджанскому коллеге в связи с празднованием годовщины Дня независимости Азербайджанской Республики.

Президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов направил поздравление президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана, сообщила президентская пресс-служба.

В письме глава Туркменистана отметил стремительный рост международного авторитета Азербайджана и его успехи во внутри- и внешнеполитическом развитии.

"Азербайджан в настоящее время стремительно развивается, демонстрирует серьезные достижения в области экономики, инфраструктуры и культуры, а также играет важную роль в укреплении международного сотрудничества"

– Сардар Бердымухамедов

В поздравлении также было особо отмечено значение связей Азербайджана и Туркменистана.

Как подчеркнул Бердымухамедов, партнерство Баку и Ашхабада приобретают все более динамичный и последовательный характер.

"Мы выражаем готовность продолжать тесное сотрудничество на благо наших народов"

— Сардар Бердымухамедов

