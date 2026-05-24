"Динамо" Махачкала будет готовиться к новому сезону под Петербургом

Футболисты махачкалинского "Динамо" выйдут из отпуска в двадцатых числах июня. После этого команда отправится на подготовительные сборы в Ленинградскую область.

Игроки футбольного клуба "Динамо" Махачкала ушли в отпуск. Об этом сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте команды.

Отпуск динамовцев продлится до 20 июня. В этот день они пройдут углубленное медицинское обследование в Москве.

Затем у махачкалинцев запланировано два тренировочных сбора. Оба пройдут в поселке Репино в Ленинградской области.

Первый сбор начнется 22 июня, а завершится 4 июля. Второй пройдет с 8 по 17 июля.

Напомним, на прошлой неделе подопечные Вадима Евсеева обыграли екатеринбургский "Урал" в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в сезоне 2026/27. В первом матче динамовцы оказались сильнее соперника со счетом 1:0, а во втором – 2:0.