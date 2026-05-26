США ввели новые санкции против Ирaна

В США ввели санкции против Управления по делам Персидского залива (PGSA), которое было создано Ираном для контроля судоходства в Ормузском проливе.

Минфин США включил иранское Управление по делам Персидского залива (PGSA) в санкционный список. Соответствующий документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

В Вашингтоне заявили, что организация возглавляет схему, грубо нарушающую международное право и санкционный режим, в связи с чем все ее активы в юрисдикции США подлежат блокировке.

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил об учреждении управления 18 мая, наделив новый специальный орган полномочиями утверждать маршруты и устанавливать тарифы для судов в Ормузском проливе.

21 мая управление опубликовало карту своей зоны ответственности. Она простирается от иранского района Кух-Мобарак и эмирата Эль-Фуджайра на востоке до острова Кешм и эмирата Умм-эль-Кайвайн на западе. Теперь все суда обязаны согласовывать свой маршрут с PGSA и получать разрешение на проход через этот участок.