Москва и Астана подписали соглашение о сотрудничестве по первой АЭС в Казахстане

РФ и Казахстан юридически оформили все аспекты сотрудничества в рамках строительства АЭС "Балхаш". Реализацией проекта займется "Росатом".

Россия и Казахстан подписали соглашение о принципах сотрудничества в рамках строительства АЭС "Балхаш", которая станет первой в центральноазиатской республике. Юридическое оформление процесса произошло в ходе визита лидера РФ Владимира Путина в Казахстан.

Соглашение было подписано главой Агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадом Саткалиевым и гендиректором "Росатома" Алексем Лихачевым.

Документ предусматривает выделение государственного экспортного кредита для финансирования проекта, который покроет большую часть затрат. Часть средств на строительство направит Астана.

Говоря о сроках строительства, Алексей Лихачев заявил, что заливка первого бетона запланирована до 2030 года.

"Будем стараться успеть это сделать в текущем десятилетии. Мы уже год проводим изыскания на площадке. К концу года нам будут ясны все технические условия, нюансы, тонкости данного проекта"

– Алексей Лихачев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за поддержку проекта строительства АЭС "Балхаш".

"Подписание соглашений относительно строительства атомной станции в Казахстане. Уже сейчас я хотел бы выразить вам признательность за личную поддержку данного проекта. О стратегическом значении соглашения о строительстве атомной станции, мне кажется, распространяться не следует, потому что это всем понятно"

– Касым-Жомарт Токаев

Напомним, что АЭС "Балхаш" будет построена в поселке Улкен Алматинской области при участии "Росатома". Строительство объекта стартует в 2027 году. Как отметил глава "Росатома" Алексей Лихачев, проект планируется реализовать к середине 2030-х.