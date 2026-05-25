Израиль выступил против сделки США и Ирана

Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение Ирана и США будет создавать угрозу безопасности Израиля. Министр также призвал возобновить операции в Ливане.

Как отметил израильский госдеятель, соглашение Ирана и США является деструктивным для системы безопасности Израиля. Тель-Авив не позволит заключить подобную сделку.

Бен-Гвир также призвал активизировать жесткие действия в отношении Ливана. По словам главы ведомства, Израилю необходимо полностью перекрыть электроснабжение, ввести войска в район Захрани, а также начать военные операции.

Отметим, что переговоры Ирана и США создали напряженность между Тель-Авивом и Вашингтоном. По данным СМИ, Израиль почти не участвует в дипломатическом процессе, информация о продвижении переговоров Тель-Авив получает только по дипломатическим каналам в регионе.