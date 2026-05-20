Нетаньяху попал в больницу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был госпитализирован накануне. Информацию подтвердили в его канцелярии.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху был госпитализирован и проходит лечение, изначально об этом написали СМИ, а затем информацию подтвердили в его канцелярии.

Сообщается, что израильского политика отвезли в медицинский центр в Иерусалиме. Там его ждет "неопределенное стоматологическое лечение".

Изначально информацию о том, что глава государства попал в больницу, распространили СМИ. После этого подтверждающее сообщение опубликовала канцелярия Нетаньяху.

Напомним, в прошлом месяце были официально опубликованы данные о том, что в ходе обследования у премьера нашли небольшое злокачественное образование, его удалили на ранней стадии.