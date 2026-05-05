Вырастет ли нефть до $200?

Руководство центрального штаба "Хатам аль-Анбия" иранских ВС предполагает, что цены на нефть могут достигнуть $200 за баррель из-за продолжающегося конфликта в регионе.
Цена за баррель нефти достигнет $200 из-за войны США на Ближнем Востоке, такое заявление сделал представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" иранских ВС Эбрахим Зольфагари.
Соответствующий пост был опубликован им в социальных сетях.
"Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает только язык силы. Передайте привет нефти за $200"
– Эбрахим Зольфагари
Он отметил, что соглашение Ирана и США пока не может быть достигнуто из-за продолжающейся агрессии Соединенных Штатов в адрес ИРИ.