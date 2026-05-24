США атаковали цели на юге Ирана

СМИ сообщили об ударах США по целям, расположенным на юге Ирана. В Вашингтоне отметили, что это было сделано в целях самообороны.

Военные Соединенных Штатов нанесли удары в южной части Ирана. Об этом сообщил представитель Центрального командования США (CENTCOM).

Он отметил, что атака была совершена в целях самообороны, пишет журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.

"Сегодня силы США нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наших (американских – прим. ред) военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил"

– Дженнифер Гриффин

В конце прошлой недели телеканал Fox News со ссылкой на информированного американского чиновника, что США и Иран согласовали рамочное соглашение на 95%.