Джейхун Байрамов выступит на заседании Совбеза ООН

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня отправился в Нью-Йорк, где запланировано его выступление на заседании высокого уровня Совета безопасности ООН.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня вылетел с рабочим визитом в Нью-Йорк. Такое сообщение распространила пресс-служба МИД Азербайджана.

Завтра, 26 мая, состоится выступление Джейхуна Байрамова на заседании высокого уровня Совета безопасности ООН. Оно будет посвящено теме "Защита целей и принципов Устава ООН и укрепление ориентированной на ООН международной системы".

Кроме того, азербайджанский дипломат в ходе рабочего визита встретится с высокопоставленными официальными лицами.

