Кавелашвили поздравил Ильхама Алиева c Днем независимости Азербайджана

Михаил Кавелашвили направил письмо Ильхаму Алиеву. В нем грузинский президент поздравил коллегу из соседней страны с Днем независимости.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева и народ Азербайджана с Днем независимости. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы АР.

В письме Михаил Кавелашвили выразил уверенность в том, что отношения добрососедства и сотрудничества между двумя соседними республиками Южного Кавказа основанные на прочном стратегическом партнерстве, а также совместные проекты повысят благосостояние двух народов.

Он также отметил, что все это должно укрепить мир, спокойствие и стабильность не только в Грузии и Азербайджане, но и во всем регионе.

Напомним, День независимости Азербайджана отмечается 28 мая.

