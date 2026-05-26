Кавелашвили поздравил мусульманскую общину Грузии с праздником Гурбан

Президент Грузии Михаил Кавелашвили провел встречу с представителями мусульманской общины страны и поздравил ее с праздником Гурбан.

Встреча президента Грузии Михаила Кавелашвили с мусульманской общиной страны состоялась сегодня в Соборной мечети в Тбилиси по случаю праздника Гурбан.

Кавелашвили выступил на ней с поздравительной речью, в которой обратил особое внимание на роль религиозной толерантности и взаимоуважения между различными общинами – они входят в число основных ценностей страны.

Президент напомнил, что мусульманская община представляет собой неотъемлемую часть грузинского общества, она имеет большое значение для социально-культурной жизни страны.

Кроме того, Кавелашвили дал высокую оценку укрепляющимся отношениям стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией. Он указал на особую важность отношений дружбы и братства, которые существуют между Грузией и Азербайджаном, отметил, что двустороннее сотрудничество базируется на взаимном уважении и исторических связях.

Президент напомнил о совершенных им визитах в Азербайджан, отметил, что считает Азербайджан родным и братским государством. Он также указал на то, что азербайджано-грузинский мир, стабильность и сотрудничество помогают укреплению безопасности в регионе в целом.

Кавелашвили пояснил, что азербайджанская община является неотъемлемой частью Грузии, а участие азербайджанских депутатов и представителей общины в общественно-политической жизни страны содействует дальнейшему развитию связей Баку и Тбилиси.

Говоря о социальном положении живущих в Грузии азербайджанцев и важности изучения ими государственного языка, Кавелашвили уточнил, что прогресс в этом направлении расширяет их возможности и помогает их интеграции в общество.

В завершение выступления грузинский президент указал на важность сохранения мира и стабильности в стране, повышения благосостояния ее жителей и дальнейшей созидательной деятельности.

Во встрече приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и представители дипломатического корпуса различных стран.