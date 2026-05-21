Названы самые популярные курорты Краснодарского края предстоящим летом

Анапа, Сочи и Геленджик названы самыми популярными курортами в высокий сезон 2026 года.

Наиболее популярными направлениями отдыха летом 2026 года будут Геленджик, Анапа и Сочи Краснодарского края, такое заявление сделал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

"Наиболее востребованы будут Геленджик, Анапа, Сочи по нисходящей"

– Алексей Волков

Он отметил, что самым популярными видом отдыха в этих курортах традиционно остается пляжный.

Кроме того, он сообщил что туристический поток в Краснодарский край в летний сезон 2026 года увеличится на 4-5% по сравнению с прошлогодним сезоном.

Это, по его словам, около 9 млн человек.