Названы самые популярные курорты Краснодарского края предстоящим летом

Анапа, Сочи и Геленджик названы самыми популярными курортами в высокий сезон 2026 года.
Наиболее популярными направлениями отдыха летом 2026 года будут Геленджик, Анапа и Сочи Краснодарского края, такое заявление сделал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
"Наиболее востребованы будут Геленджик, Анапа, Сочи по нисходящей"
– Алексей Волков
Он отметил, что самым популярными видом отдыха в этих курортах традиционно остается пляжный.
Кроме того, он сообщил что туристический поток в Краснодарский край в летний сезон 2026 года увеличится на 4-5% по сравнению с прошлогодним сезоном.
Это, по его словам, около 9 млн человек.