Абхазия вошла в десятку популярных стран для отдыха россиян

Курорты Абхазии попали в число самых востребованных зарубежных направлений для отдыха россиян в июне 2026 года. В списке лидеров также оказались Грузия и Армения, Турция и азиатские направления.

В июне Абхазия вошла в десятку самых популярных зарубежных направлений для отдыха российских туристов. Об этом сообщили представители сервиса бронирования отелей и апартаментов "Островок".

В список востребованных стран для летнего отдыха также попали Белоруссия, Турция, Грузия, Армения, Италия, Узбекистан, Казахстан, Япония и Таиланд.

Аналитики сервиса подчеркивают стабильный интерес россиян к ближнему зарубежью благодаря прямому авиасообщению и отсутствию визовых ограничений.

Среди стран ближнего зарубежья количество бронирований в Грузии увеличилось на 31%, а в Армении на 22%.

На других популярных туристических направлениях также зафиксирован рост, спрос на поездки в Италию поднялся на 40%, а в Турцию на 17%.

Наибольший рост спроса зафиксирован на азиатских направлениях. По сравнению с прошлым годом количество бронирований в Южной Корее увеличилось в два раза. Показатели Вьетнама выросли на 74%, Индонезии на 61%, а Китая на 53%.

Что касается финансовой стороны планирования отпуска, средняя стоимость забронированной ночи в зарубежных отелях и апартаментах находится на уровне 8,3 тыс рублей.

При этом на заграничный отдых у россиян в первом месяце лета приходится 18% от общего числа бронирований, тогда как остальные 82% туристов предпочли забронировать жилье для поездок по России.