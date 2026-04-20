Иран ведет переговоры с США по вопросу ограничения уровня обогащения урана

Радиоактивные отходы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В парламенте Ирана заявили, что власти страны ведут переговоры относительно ограничения уровня обогащения урана, при этом Иран не обсуждает отказ от самого процесса.

Тегеран ведет переговоры с Вашингтоном относительно ограничения уровня обогащения урана, однако стороны не обсуждают возможность самого процесса обогащения, рассказал член парламентской комиссии ИРИ Мохсен Зангане. 

По словам Зангане, дипломатический процесс проходит при участии Верховного лидера Ирана. Тегеран рассчитывает на положительный исход переговоров к празднику Гадир-Хом, который в этом году будут отмечать 4 июня. 

Ранее Al Hadath сообщал, что власти Ирана предложили США сценарий приостановки обогащения урана выше 3,6% на 10 лет. Также Тегеран предложил собственную границу уровня обогащения по имеющимся запасам, согласно которой критическим и подлежащим снижению признается уран с обогащением свыше 20%.

