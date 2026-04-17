СМИ: Иран не откажется от обогащения урана

В Тегеране никогда не примут предложение Соединенных Штатов остановить обогощение урана, сообщают американские СМИ.

Вопреки утверждениям американского президента Дональда Трампа руководство Ирана не соглашалось на отказ от развития своей программы по обогощению урана, информирует телеканал CNN со ссылкой на источники.

По сообщению источника, иранские власти никогда этого не сделают.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу NewsNation утверждал, что Иран согласился прекратить обогащение урана.