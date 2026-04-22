Удары по иранским портам угрожают экологии Каспия – посол

Совершение атак по портам Ирана на Каспийском море, по словам посла ИРИ в Казахстане, несет серьезные угрозы для экологии Каспия.

Нападения на иранские порты, расположенные на Каспийском море, могут иметь серьезные последствия для экологии этого водоема, такое заявление сделал посол ИРИ в Казахстане Али Акбар Джоукар в ходе выступления на сессии по каспийским вопросам в рамках Регионального экологического саммита в Астане.

Дипломат напомнил, что во время американо-израильской военной кампании были совершены атаки на порты Исламской Республики на берегу Каспия, в том числе на Бендер-Энзели, пострадала их инфраструктура, а также коммерческие суда.

"Эти шаги не только ставят под угрозу мир и стабильность в Каспийском регионе, но и могут иметь серьезные экологические и гуманитарные последствия, а также нарушить торговое и экономическое сотрудничество между прикаспийскими государствами"

– Али Акбар Джоукар