Удары по иранским портам угрожают экологии Каспия – посол

Нападения на иранские порты, расположенные на Каспийском море, могут иметь серьезные последствия для экологии этого водоема, такое заявление сделал посол ИРИ в Казахстане Али Акбар Джоукар в ходе выступления на сессии по каспийским вопросам в рамках Регионального экологического саммита в Астане.
Дипломат напомнил, что во время американо-израильской военной кампании были совершены атаки на порты Исламской Республики на берегу Каспия, в том числе на Бендер-Энзели, пострадала их инфраструктура, а также коммерческие суда.
"Эти шаги не только ставят под угрозу мир и стабильность в Каспийском регионе, но и могут иметь серьезные экологические и гуманитарные последствия, а также нарушить торговое и экономическое сотрудничество между прикаспийскими государствами"
– Али Акбар Джоукар