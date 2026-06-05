УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон 2026/27

Команды из России не играют в еврокубках уже на протяжении четырех лет. Последний раз российские клубы принимали в них участие в сезоне 2021/22.

Футбольные клубы России не включили в состав участников еврокубковых турниров на сезон-2026/27. Об этом сказано в документах, размещенных на сайте УЕФА.

"Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций внес изменения в список участников еврокубков на сезон-2026/27 в связи с продолжающейся приостановкой участия сборных России и российских клубов в соревнованиях под эгидой УЕФА"

– УЕФА

По итогам минувшего сезона Россия расположилась на 28-й строчке в таблице коэффициентов УЕФА, что давало ей право делегировать четыре клуба для участия в еврокубковых турнирах.

Напомним, весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские команды и сборные от международных соревнований из-за ситуации на Украине.