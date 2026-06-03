Путин не поедет на ЧМ-2026

В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин не приедет на ЧМ-2026, Турнир, открытие которого состоится менее чем через неделю, пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике.

Президента России Владимира Путина не будет на предстоящем чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин не поедет"

– представитель Кремля

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что может пригласить главу российского государства на грядущее мировое первенство.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в этом году на территории трех стран – США, Канады и Мексики. В мундиале впервые в истории примут участие 48 сборных. Турнир стартует 11 июня матчем сборных Мексики и ЮАР. Финал состоится 19 июля.