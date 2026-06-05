Армения выбирает новый парламент

Сегодня в Армении проходят парламентские выборы, которые все участвующие в них политические силы считают судьбоносными для развития страны. Отдать свой голос на них смогут более 2,4 млн человек.

В воскресенье, 7 июня, в Армении стартовали выборы в Национальной Собрание (парламент). В 08:00 по местному времени (07:00 мск) по всей стране открылись 2005 избирательных участков.

При этом за рубежом голосование не проводится. Что касается армянских дипломатов, работающих в других странах, то они могут отдать свой голос онлайн.

Парламент Армении избирается по пропорциональной системе, то есть только по партийным спискам. В выборах примут участие 18 политических сил – 16 партий и два партийных блока.

Для прохода в парламент партиям необходимо преодолеть 4%-ный барьер, а блокам, состоящим из четырех и более партий – 10%-ный. Всего в парламент планируют избрать как минимум 101 депутата. Избирательным кодексом закреплены квоты для национальных меньшинств — русских, езидов, курдов и ассирийцев.

Голосование продлится до 20:00 по местному времени (19:00 мск).

В службе миграции и гражданства МВД Армении сообщили, что общее число избирателей на этих выборах составляет 2 485 851 человек.

Согласно данным опросов, фаворитами на проход в парламент считаются правящая партия "Гражданский договор", блок "Сильная Армения", националистический блок "Армения", партия "Процветающая Армения" и партия "Крылья единства".