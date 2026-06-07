Итоговые результаты парламентских выборов в Армении станут известны 14 июня

ЦИК Армении подведет итоги промежуточных выборов в Национальное собрание страны, которые прошли накануне, в воскресенье.

Окончательные результаты выборов в парламент Армении будут известны 14 июня, заявил глава ЦИК РА Ваагн Овакимян.

По его словам, вплоть до 11 июня члены комиссии будут осуществлять пересчет, ожидаются также корректировки. Кроме того, ЦИК будет рассматривать жалобы и заявления. Только после этого, отметил Овакимян, будут известны и преданы огласке окончательные итоги голосования.

Он подчеркнул, что Национальное собрание будет созвано даже если оппозиция сдаст полученные мандаты, иначе парламент не будет созван буквально никогда.

Глава ЦИК напомнил, что 19 июня все участвовавшие в выборах политические силы смогут обратиться по волнующим их вопросам в Конституционный суд.