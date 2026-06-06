Рады, что выборы в Армении прошли в атмосфере мира – МИД Турции

МИД Турции приветствовал парламентские выборы в Армении, соответствующее сообщение распространила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
"Мы рады, что парламентские выборы, прошедшие в Армении 7 июня 2026 года, успешно завершились в атмосфере мира и спокойствия"
– МИД Турции
В министерстве пожелали, чтобы результаты выборов в Национальное собрание Армении обернулись благом для народа Армении.
В МИД выразили надежду, что в период после выборов появятся условия, в которых станет возможным заключение окончательного мирного соглашения между Баку и Ереваном.
"С этой целью Турция, как и прежде, продолжит вносить свой вклад в региональную стабильность и процветание на основе общих интересов стран региона"
– МИД Турции