Трамп твердо настроен забрать у Ирана уран

Иран должен расстаться с обогащенным до 60% ураном – такого ключевое условие Дональда Трампа для заключения мирного соглашения Вашингтона с Тегераном. Трамп подчеркнул, что намерен забрать эти запасы урана, даже если мирного договориться об этом с иранским руководством не получится.

США ни при каком сценарии не позволят Исламской Республике Иран сохранить полученные иранскими ядерщиками 400 т 60%-ного урана – об этом в интервью американским СМИ заявил президент Дональд Трамп, говоря о своем подходе к завершению иранского конфликта.

Он пояснил, что США предлагают Ирану выполнить это условие мирно: запасы 60%-ного урана будут извлечены из-под завалов подземных ядерных объектов совместно иранскими и американскими силами и затем либо вывезены из Исламской Республики, либо ликвидированы.

"В случае, если мы заключим сделку и все будет дружелюбно, мы будем действовать вместе. Оборудование будет нашим. Мы извлечем уран и либо уничтожим на месте, либо куда-то вывезем"

– Дональд Трамп

Если же Тегеран на это не согласится, тогда США извлекут и заберут этот уран самостоятельно силовым путем, что возможно только при проведении наземной операции глубоко на территории Исламской Республики.