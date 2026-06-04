Дональд Трамп заявил о намерении завершить военную операцию против Ирана в ближайшее время мирным соглашением или силовым путем.

Президент США Дональд Трамп заявил о скором завершении военной операции против Ирана. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

Он уточнил, что администрация определилась с форматом выхода из текущего кризиса. Дальнейшие действия Вашингтона сведутся либо к дипломатическим договоренностям, либо к радикальному силовому сценарию.

"Мы достигли точки, когда очень скоро выйдем из ситуации с Ираном, и это будет очень решительный шаг. Это произойдет либо посредством соглашения, либо более жестким способом"

– Дональд Трамп

При оценке проводимой операции президент отдельно указал, что не рассматривает происходящее как полномасштабные боевые действия. Он обратил внимание на то, что текущие шаги американской стороны не являются полноценной войной.

"Это на самом деле не война. Это военный конфликт. Это тренировка"

– Дональд Трамп

Кроме того, Трамп утверждает, что после начала военной операции Иран сохранил лишь около 21-22% своего прежнего ракетного арсенала. Тегеран по-прежнему располагает определенным количеством ракет и беспилотников, однако их возможности значительно сократились.