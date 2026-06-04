Трамп заявил об успехе на переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут успешно и Тегеран никогда не будет обладать ядерным оружием. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов.
"Мы добиваемся большого успеха применительно к Ирану. У них не будет ядерного оружия. Они не в том положении, чтобы иметь ядерное оружие"
- Дональд Трамп
Иран в свою очередь не раз публично подчеркивал свою позицию по данному вопросу. Иранские власти на протяжении долгого времени заявляли, что Исламская Республика принципиально не стремится к получению или созданию ядерного оружия.
Напомним, в 2015 году Иран подписал соглашение об ограничении своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. В 2018 году США вышли из СВПД и ввели санкции против Исламской Республики.