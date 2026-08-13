Решетников заявил о стабилизации инфляции и возвращении России к экономическому росту

Министр экономического развития Максим Решетников заявил в России о стабилизации инфляции и нормализации денежно-кредитной политики. Об этом он сообщил в интервью информационной службе "Вести".
Согласно данным Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении на 10 августа составила 6,05% против 6,02% на 3 августа, а замедление темпов роста цен стало результатом совместных действий правительства и последовательных решений Банка России.
"Мы видим последовательную политику Банка России по аккуратному снижению процентной ставки, и, безусловно, все понимают тенденцию. Вот, понимают, что цифры инфляции стабилизировались"
- Максим Решетников
Глава министерства подчеркнул, что слаженная работа дает возможность минимизировать последствия для экономики в текущей ситуации. Это позволяет нормализовать финансовую и денежно-кредитную политику, что в конечном итоге обеспечивает возвращение к экономическому росту.
"Важно, что мы видим оживление частного потребления, в том числе и с использованием тех накопленных ресурсов, которые сформировали в том числе и на депозитах население и предприятия в прошлые годы"
- Максим Решетников