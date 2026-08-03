Доллар превысил 85 рублей

Американская валюта продолжает дорожать по отношению к рублю. Менее чем за две недели рост составил более 5%.

Курс доллара поднялся выше 85 рублей. Об этом свидетельствуют данные международного валютного рынка форекс.

В моменте американская валюта добралась до отметки 85,4 рубля. Рост составил 2,86%.

Последний раз доллар стоил больше 85 рублей 20 марта нынешнего года. С начала августа он подорожал уже на 5,5%.

Напомним, на 1 июня 2026 года курс американской валюты составлял около 71 рубля.

Какой рубль нужен экономике?

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" оценил курс в 85 рублей за $1 как выгодный для российской экономики, подчеркнув, что больше позитива будет приносить сейчас ослабление рубля, а не его укрепление.

"Если говорить о причинах ослабления рубля, то здесь действует сразу несколько факторов. Во-первых, ключевая ставка последовательно снижается, и поскольку закупать рубль у Центробанка становится все дешевле, это, естественно, сказывается на курсе рубля к иностранным валютам", – прежде всего сказал он.

"Также мы наблюдаем явный рост спроса на доллар и в целом на валюту на финансовом рынке. Возможно, трейдеры ожидают дальнейшего падения курса рубля, поэтому усиливаются сберегательные мотивы покупки доллара. Также, возможно, имеет место повышенный экономический спрос на импортные товары, которые покупаются за инвалюту", – продолжил Анатолий Аксаков.

"По сути, наиболее выгодным для российской экономики сейчас был бы курс в 100 рублей за $1. Тогда российские товары были бы заметно более конкурентными на внутреннем рынке в сравнении с импортными. Хороший, выгодный курс – 90 рублей за $1. Но и если сейчас курс закрепится на уровне 85 за $1, это тоже вполне неплохо", – отметил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку.

Баланс между экспортом и импортом

Профессор кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" РАНХиГС Юрий Юденков, в свою очередь, отметил, что нынешний курс складывается под действием противоположных интересов экспортеров и импортеров.

"Предприятие, которое импортирует оборудование для производства той или иной новой продукции, заинтересовано в том, чтобы рубль укреплялся и доллар стоил дешевле. Компании, которые экспортируют из РФ нефть, газ и другое сырье, заинтересованы в более дорогом долларе, поскольку это будет приносить больше выручки в рублях. Поэтому курс отражает баланс этих интересов, как весы", – сообщил он.

"В первой половине августа мы фиксируем явное подорожание импорта, что стимулирует покупать иностранные валюты за рубли. При этом, насколько я понимаю, в России сейчас не так много инвалюты, чтобы быстро удовлетворять растущий спрос – поэтому на торгах при покупке валюты уже получается ощутимая разница курсов. Так что дело в стандартном соотношении спроса и предложения", – указал экономист.

"Решения правительства и Центрального банка способны закреплять те тенденции, которые создает финансовый рынок. К примеру, они могут способствовать укреплению доллара, устраивая интервенции на бирже. С другой стороны, они могут и воздерживаться от интервенций, позволяя рынку самому двигаться в том направлении, которое будет лучше для бюджета", – добавил Юрий Юденков.

"Сейчас у нас выросла потребность в импортном оборудовании, а валюты не хватает из-за того, что происходит на нефтяном и газовом рынке. Напомню, что порядка трети всех поступлений валюты в Россию обеспечивают газовики, прежде всего "Газпром". С продажей газа в последнее время есть сложности, и как следствие, в стране ощущается нехватка долларового предложения", – заключил профессор РАНХиГС.