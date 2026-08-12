Вестник Кавказа

Анкара рассчитывает на присоединение Каира к Мекканскому соглашению – МИД Турции

Флаг Египта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Хакан Фидан: Турция рассчитывает на присоединение Египта к Мекканскому соглашению. Власти Египта изучают положения договора.

Анкара рассчитывает на присоединение Каира к оборонительному соглашению между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном, которое было заключено в Мекке, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. 

"Мы обсуждаем этот вопрос с нашими египетскими братьями с самого начала. Мы очень тесно сотрудничаем по всем вопросам, которые мы решаем в регионе. В настоящее время они детально изучают этот вопрос, надеемся, что вскоре они станут нашим официальным партнером"

– Хакан Фидан 

Фидан подчеркнул, что Мекканское соглашение не представляет угрозы для третьих стран. 

Ранее Анкара заявила о возможности присоединения Каира к соглашению, отметив, что Египет обладает значительными военными ресурсами.

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