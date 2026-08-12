Анкара рассчитывает на присоединение Каира к Мекканскому соглашению – МИД Турции

Хакан Фидан: Турция рассчитывает на присоединение Египта к Мекканскому соглашению. Власти Египта изучают положения договора.

Анкара рассчитывает на присоединение Каира к оборонительному соглашению между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном, которое было заключено в Мекке, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Мы обсуждаем этот вопрос с нашими египетскими братьями с самого начала. Мы очень тесно сотрудничаем по всем вопросам, которые мы решаем в регионе. В настоящее время они детально изучают этот вопрос, надеемся, что вскоре они станут нашим официальным партнером"

– Хакан Фидан

Фидан подчеркнул, что Мекканское соглашение не представляет угрозы для третьих стран.

Ранее Анкара заявила о возможности присоединения Каира к соглашению, отметив, что Египет обладает значительными военными ресурсами.