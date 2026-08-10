Вестник Кавказа

США способны бесконечно блокировать иранские порты – Пентагон

Вид на море
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Пит Хегсет сообщил о возможности США бесконечно поддерживать блокаду иранских портов. Предыдущая морская блокада Ирана продлилась чуть больше двух месяцев.

Вооруженные силы Соединенных Штатов в состоянии бесконечно блокировать морские порты Ирана. Такое заявление сделал 13 августа американский военный министр Пит Хегсет.

Глава Пентагона подчеркнул, что США могут это делать за счет регулярной ротации кораблей.

"ВМС США могут бесконечно сохранять в силе подобную блокаду, потому что мы будем осуществлять ротацию кораблей, чем мы и занимаемся и продолжим заниматься"

– Пит Хегсет

США возобновили морскую блокаду Ирана 14 июля. До этого блокада действовала с 13 апреля по 18 июня.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
755 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.