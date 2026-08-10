США способны бесконечно блокировать иранские порты – Пентагон

Пит Хегсет сообщил о возможности США бесконечно поддерживать блокаду иранских портов. Предыдущая морская блокада Ирана продлилась чуть больше двух месяцев.
Вооруженные силы Соединенных Штатов в состоянии бесконечно блокировать морские порты Ирана. Такое заявление сделал 13 августа американский военный министр Пит Хегсет.
Глава Пентагона подчеркнул, что США могут это делать за счет регулярной ротации кораблей.
"ВМС США могут бесконечно сохранять в силе подобную блокаду, потому что мы будем осуществлять ротацию кораблей, чем мы и занимаемся и продолжим заниматься"
– Пит Хегсет
США возобновили морскую блокаду Ирана 14 июля. До этого блокада действовала с 13 апреля по 18 июня.