Турция наметила старт лунной экспансии на начало 2027 года

Турция уже в первые месяцы 2027 года запустит в космос свой первый лунный аппарат, оснащенный собственной гибридной ракетной двигательной установкой, развивая свой технический потенциал в космонавтике.

Турция планирует отправить к Луне свой первый лунный аппарат уже в первые месяцы 2027 года, сообщил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр.

"Наши инженеры, исследователи и ученые разрабатывают собственный турецкий лунный аппарат, оснащенный собственной гибридной ракетной двигательной установкой. График запуска уже окончательно определен. Все испытания прошли успешно. Надеемся, что Турция реализует эту амбициозную цель"

- Фатих Каджыр

Космос занимает важнейшее место в рамках турецкой инициативы "Национальный технологический рывок", а новые технологии формируют стратегически важную инфраструктуру, в том числе для оборонной промышленности, отметил министр, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

За последнее время Турция реализовала ряд важнейших проектов в сфере ракетных технологий, на очереди - независимый доступ в космос, который является стратегической целью страны, и для этого у нее есть серьезный потенциал и значительные возможности, отметил министр.

Также в рамках Национальной космической программы продолжается реализация проектов по исследованию дальнего космоса, важную работу в этом направлении ведут компании и организации ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE и Delta V, добавил Фатих Каждыр.