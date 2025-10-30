Иран завершает подготовку к запуску в космос своего спутника "Пая"

Грядущее воскресенье станет одним из исторических дней в космической отрасли Ирана: в космос отправится иранский спутник "Пая", один из самых точных космических аппаратов гражданского применения для получения изображений.

Иранская космическая отрасль готовится к триумфу – в соответствии с заранее установленным графиком Иранской космической организации, в предстоящее воскресенье с российского космодрома "Восточный" на 14:48 по иранскому времени (13:18 мск) запланирован старт ракеты-носителя "Союз" с тремя иранскими спутниками на борту.

Главным из них станет спутник "Пая", разработанный и изготовленный иранской компанией электронной промышленности по заказу Иранской космической организации, передает государственное информационное агентство Tasnim.

Спутник "Пая" (или "Толу-3") массой около 150 кг и размерами приблизительно 1,2 х 1 х 1 м классифицируется как иранский мини-спутник, он имеет два датчика изображения с разрешением 5 м в черно-белом режиме и 10 м в цвете. Точность получаемых им изображений достигает 3 м.

Благодаря использованию космических двигательных установок он способен корректировать свои орбиты и маневрировать в космосе – это одно из главных условий, которое гарантирует срок его службы на орбите не менее трех лет.

У Ирана большие планы на работу спутника "Пая" в различных областях: это снимки высокого разрешения полей, которые помогают фермерам более точно отслеживать состояние посевов, мониторинг водных территорий, визуальное отслеживание наводнений, засух, лесных пожаров и других стихийных бедствий, а также картография и городское планирование, применяемое развития инфраструктуры, анализа изменений землепользования и экологических данных.