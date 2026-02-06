Вестник Кавказа

Компания из США поможет с развитием НПЗ в Грузии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Строительством НПЗ в Кулеви занимается компания Black Sea Petroleum. Помогать ей с развитием предприятия будет американская Honeywell.

Американская корпорация Honeywell поможет развивать первый нефтеперерабатывающий завод на территории свободной индустриальной зоны в Кулеви (Грузия). Об этом рассказали в компании Black Sea Petroleum, которая занимается строительством данного НПЗ.

Компании заключили соглашение, предусматривающее проектирование и лицензирование основных нефтеперерабатывающих установок. 

Первый этап строительства предприятия, которое осуществляется на площади 699 тыс кв метров, уже завершен. Все же планируется шесть этапов строительства.

На данный момент годовая номинальная мощность НПЗ составляет 1,2 млн тонн. После реализации второго этапа строительства номинальная мощность предприятия достигнет 3,3 млн тонн в год.

