В Вашингтоне пройдет первое заседание "Совета мира" по Газе

Сегодня президент США Дональд Трамп откроет в Вашингтоне первое заседание "Совета мира" по Газе, оно начнется в 9 утра по местному времени и пройдет при участии представителей более 20 стран.

Сегодня в 9 утра по местному времени (17:00 мск) в столице США Вашингтоне начнет свою работу первое заседание новой структуры - "Совета мира" по Газе, в работе которого активное участие примет президент США Дональд Трамп, говорится в анонсированном Белым домом расписании американского лидера.

Подробности мероприятия не оглашаются, однако у многих стран мира большие ожидания от него: все они, в том числе и Россия, рассчитывают, что в ходе него прозвучат конкретные призывы к деэскалации как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан, заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

"Рассчитываем, что недвусмысленные призывы к деэскалации как в Газе, так и на Западном берегу реки Иордан будут в той или иной форме озвучены в ходе запланированной на завтра в Вашингтоне серии мероприятий по линии Совета мира, одним из участников которого недавно стал сам Израиль"

- Василий Небензя

В заседании Совета мира ожидается участие представителей более 20 государств, ранее анонсировал Белый дом.

Напомним, ранее мы писали о том, что государства, входящие в состав Совета мира, на первом заседании заявят о выделении свыше $5 млрд на возрождение сектора Газа, сообщил президент США Дональд Трамп. Также Трамп рассказал, что страны, вошедшие в состав в Совет мира, выразили готовность послать тысячи военных в палестинский анклав для "поддержания мира и безопасности" на его территории.