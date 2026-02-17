Вестник Кавказа

Власти Турции обеспокоены ситуацией с численностью населения

Реджеп Тайип Эрдоган обозначил семейную политику в качестве одного из важнейших государственных приоритетов на фоне сложной демографической ситуации в Турции.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что численность населения страны сокращается, что создает тревожную ситуацию, передает TRT Haber. 

По словам Эрдогана, власти обозначили вопросы семьи как приоритетные в государственной политике. 

Отметим, что Турция, чье население прогрессивно росло весь прошлый век, в последние годы столкнулась с характерной для европейских стран демографической проблемой старения населения и низкой рождаемости. В 2024 году рождаемость в стране достигла рекордно низкого показателя – 1,48 деторождений на одну женщину.

