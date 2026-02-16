Вестник Кавказа

Пезешкиан призвал США и другие страны не верить в слухи о ядерной бомбе

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Власти ИРИ не собираются полностью сворачивать ядерную программу, однако планов создания ядерной бомбы у Тегерана нет, заявил Пезешкиан.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан снова подчеркнул, что Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия. Он выразил надежду, что США и другие страны не будут доверять слухам о ядерной бомбе. 

"Надеюсь, что весь мир и США об этом знают и не поверят в слухи, касающиеся ядерной бомбы"

– Масуд Пезешкиан

Пезешкиан также отметил, что власти ИРИ не собираются отказываться от ядерных разработок, которые востребованы в медицинской, аграрной и промышленной отраслях. 

Напомним, что сегодня в Женеве завершились переговоры между Ираном и США. В МИД Омана назвали их итоги конструктивными.

