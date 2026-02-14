Италия и Словения могут присоединиться к проекту Black Sea Energy – Баку

Баку ждет, что Рим и Любляна станут участниками проекта по строительству подводного кабеля через Черное море, который соединит Южный Кавказ с Европой. Переговоры об этом ведутся, сообщил азербайджанский посол.

Азербайджан ожидает подключения Италии и Словении к стратегическому международному проекту проекту по созданию зеленого энергокоридора Black Sea Energy через Грузию и дно Черного моря в Румынию и далее в Венгрию и Европу. Об этом сообщил азербайджанский посол в Итальянской Республике Рашад Асланов на конференции "От Кавказа до Средиземноморья", прошедшей в Риме.

"Сегодня Азербайджан становится все более привлекательной страной (для сотрудничества — ред.). Если взглянуть на карту, видно, что связь Европы с Азией, Китаем и Центральной Азией неизбежно проходит через Азербайджан"

– Рашад Асланов

Дипломат рассказал, что Азербайджан активно развивает инфраструктуру не только в рамках нефти и газа, но и в контексте поставок возобновляемой электроэнергии через будущий энергетический коридор. По его словам, миланская инженерно-консалтинговая компания Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (CESI) уже участвует в оценке проекта энергокабеля.

Проект зеленого коридора Каспий – Черное море – Европа был запущен в июле 2023 года после подписания Грузией, Венгрией, Румынией и Азербайджаном соответствующего меморандума о взаимопонимании.

Энергетический коридор через Черное море свяжет Грузию и Румынию напрямую, объединяя сети региона подводного посредством кабеля длиной более 1,1 тыс км (+ 40 км по суше). Уровень напряжения составит 525 кВ, а мощность оценивается в 1,3 тыс МВт. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2032 году.