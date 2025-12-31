AZAL запускает регулярные рейсы в Шымкент

Новые рейсы до Шымкента открывает AZAL. Полеты будут выполняться с середины июня.

Авиакомпания AZAL открывает регулярные маршруты в казахстанский Шымкент.

По данным пресс-службы авиаперевозчика, первый рейс запланирован на 16 июня. В июне полеты будут выполняться дважды в неделю, с 30 июня планируется выполнение рейсов три раза в неделю.

Отметим, что Шымкент стал четвертым городом Казахстана, который включен в маршрутную сеть AZAL. Авиакомпания совершает рейсы в Астану, Актау и Алматы.

Как подчеркнули в авиакомпании, новый маршрут позволит не только совершать рейсы до Баку, но и использовать столицу Азербайджана в качестве пересадочного пункта.