Москва нацелена выполнить договоренности по AZAL – Михаил Галузин

РФ настроена в полном объеме выполнить все обязательства по расследованию авиакатастрофы лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау, которая произошла около года назад.

Россия нацелена выполнить в полном объеме все договоренности по расследованию крушения борта Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау, которые были достигнуты в ходе встречи лидеров РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Нацелены на выполнение в полном объеме всех договоренностей лидеров России и Азербайджана по итогам их встречи в Душанбе 9 октября сего года на полях заседания Совета глав государств СНГ. Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, "все, что требуется в таких трагических случаях, будет с российской стороны сделано"

– Михаил Галузин

Дипломат также добавил, что Москва рассчитывает, что компетентные органы Казахстана в ближайшее время завершат расследование трагедии, что даст возможность закрыть все остающиеся вопросы.

"Рассчитываем, что в ближайшее время казахстанская комиссия завершит свое расследование, и мы сообща закроем все остающиеся вопросы, связанные с данным трагическим инцидентом"

– Михаил Галузин

Напомним, что крушение авиалайнера Embraer-190 авиаперевозчика Azerbaijan Airlines, который следовал из Баку в Грозный, произошло 25 декабря прошлого года в районе Актау в Казахстане. Погибли 38 человек, в их числе три члена экипажа. Грамотные и самоотверженные действия пилотов самолета позволили спасти жизни значительного числа пассажиров – 29 человек.