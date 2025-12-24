Расшифровку бортовых самописцев самолета AZAL завершили в Казахстане

Минтранс Казахстана сообщил об успешной расшифровке бортовых самопицсев лайнера AZAL, рухнувшего год назад неподалеку от Актау. Жертвами той трагедии стали почти четыре десятка человек.

В Казахстане расшифровали бортовые самописцы самолета AZAL, потерпевшего крушение в конце 2024 года. Об этом сказано в промежуточном отчете Минтранса Казахстана по расследованию авиакатастрофы.

"Проведена работа с бортовыми самописцами: извлечены, идентифицированы и расшифрованы параметры полета из регистратора полетных данных (FDR) и выполнена расшифровка бортового речевого самописца (CVR)"

– Минтранс РК

Напомним, крушение самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный, произошло под Актау 25 декабря прошлого года. Жертвами трагедии стали 38 человек, в том числе трое членов экипажа. Выжили 29 человек.

Госкомиссия под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова, созданная по поручению президента страны Ильхама Алиева, установила в рамках расследования, что при подлете к аэропорту Грозного лайнер получил повреждения в результате обстрела.