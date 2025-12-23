Мероприятия в память о жертвах крушения самолета AZAL прошли в Баку

Мероприятие в память о погибших в авиакатастрофе самолета AZAL состоялось сегодня, в годовщину трагедии, в Баку, в том числе в аэропорту Гейдар Алиев.

Памятное мероприятие прошло в Баку в годовщину крушения самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", которое произошло 25 декабря прошлого года во время пассажирского рейса Баку-Грозный.

В нем приняли участие представители госструктур и общественности.

В частности, глава Минцифры Рашад Набиев, исполнительный директор AZCON Holding Шахин Бабаев, президент компании Azerbaijan Airlines Самир Рзаев и представители государственных органов, совместно с семьями погибших членов экипажа, посетили II Аллею почетного захоронения. В ходе церемонии ее участники возложили цветы и почтили память жертв трагедии минутой молчания.

Кроме того, минута молчания была объявлена также в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Напомним, что 20 декабря состоялось еще одно памятное мероприятие. Оно прошло в Казахстане: руководство AZAL, совместно с близкими погибших в авиакатастрофе членов экипажа, посетило место, где упал самолет, неподалеку от города Актау.