Иран внес ВМФ и ВВС всех стран Евросоюза в список террористов

Опираясь на принцип взаимности, Исламская Республика Иран придала террористический статус военным флотам и авиации стран ЕС после того, как такой статус в европейских документах получил КСИР.

Внешнеполитическое ведомство Исламской Республики Иран выполнило сегодня свое обещание об ответных мерах на внесение Евросоветом Корпуса стражей Исламской Революции в реестр террористических организаций, произошедшее 19 февраля.

С сегодняшнего дня ИРИ будет официально считать военно-морские флоты и боевую авиацию каждого государства-члена Евросоюза террористической организацией. В ведомстве еще раз пояснили, что признание КСИР террористами нелегитимно.

"Мы считаем решение Европейского союза о признании КСИР террористической организацией нарушением международного права и норм"

– МИД Ирана

В связи с этим Тегеран принял решение поступить по принципу взаимности и придал статус террористов тем военным структурам европейских государств, которые соответствуют по функциям Корпусу стражей Исламской революции в Иране.