Турецкие ВМС получили первый надводный беспилотник

Турецкие предприятия оборонной промышленности поставили в войска первый вооруженный беспилотный надводный аппарат ULAQ, который уже приступил к выполнению боевых задач.

В Турции вышел на боевое дежурство первый турецкий вооруженный беспилотный надводный аппарат (БПНА) ULAQ, разработанный верфью ARES и компанией Meteksan Savunma, вооруженный мощным пулеметом калибра 12,7-мм.

БПНА оснащен дистанционно управляемой системой управления движением и вооружением, разработанной дочерней компанией BEST DEFENCE: это новый уровень в развитии турецкого оборонпрома, достигнутый благодаря стратегическому сотрудничеству государственного и частного секторов, передает государственное информационное агентство страны Anadolu.

В основe вооружения ULAQ положено специально разработанный для морских условий крупнокалиберный пулемет SAR 127 MT, который также в ходе ведения боевых действий может использовать боеприпасы калибра 7,62 мм – для этого у него при необходимости оперативно меняется верхний механизм подачи и перезаряжания, говорится в сообщении.

Катер несет на борту боекомплект из 500 патронов калибра 12,7 мм и 1000 патронов калибра 7,62 мм, а компактная конструкция пулемета обеспечивает его легкую установку и на новые строящиеся платформы, и на уже действующие военно-морские суда.

Помимо этого, БПНА благодаря поддержке искусственного интеллекта может самостоятельно обнаруживать, распознавать и сопровождать морские, наземные и воздушные цели, которые он нейтрализует с высокой точностью после одобрения оператора.

Благодаря успешно реализованным системам стабилизации система качественно передает изображения и данные при одновременном движении платформы и цели, а благодаря открытой архитектуре она может интегрироваться в различные системы боевого управления.