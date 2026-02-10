Зачем Турции вступать в ядерный клуб?

Тема потенциального получения Турцией ядерного оружия озвучивается не впервые, однако именно в эти дни она приобрела особое значение.

Анкара добилась усиления своей роли в международных делах. Это и посреднические услуги по Украине и сектору Газа, и активное военное участие в Сирии, Ливии, Ираке и так далее. Президент Реджеп Тайип Эрдоган часто обращает внимание на несправедливость международной системы. "Мир больше пяти", - говорит он, намекая на ограниченный состав постоянных членов Совбеза ООН. Турция подчеркивает, что без нее не обходится решение ни одной из крупных международных проблем.

Еще в 2019 году на Экономическом форуме Эрдоган прямо указал на несправедливость глобального ядерного порядка: "У всех развитых стран есть ядерные арсеналы, и страны Ближнего Востока — не исключение. Рядом с нами Израиль пугает всех своим оружием, и никто не смеет к нему прикоснуться".

Одним из главных триггеров "ядерной дискуссии" в Турции являлось поведение не Ирана, который хоть и развивал ядерную программу, но был далек от создания ОМУ, а именно действия Израиля, у которого, как считается, оно неофициально существует. В последние годы противоречия Турции и Ирана, в особенности после завершения Карабахской войны и смены власти в Дамаске, пошли на спад - а конфликты с Израилем, наоборот, обострились. Страны соперничают в Палестине, Сирии, на Африканском Роге и в Средиземноморье.

Серьезно тему наличия у соседей ядерного оружия Анкара подняла после начала израильской операции в секторе Газа в 2023 году. Тогда Эрдоган, обращаясь к нации, пообещал: "Мы не забудем о ядерном арсенале Израиля и не позволим миру это забыть. Они скрывали его годами, а теперь открыто говорят — но МАГАТЭ не инспектирует их объекты".

Однако тогда это была лишь критика мирового порядка и нарушения международных норм отдельными странами. На днях Турция перешла к более уверенной риторике и фактически объявила о планах обзавестись собственным ядерным потенциалом.

9 февраля в эфире CNN Türk министр иностранных дел Хакан Фидан осторожно отреагировал на гипотетическое распространение ядерного оружия в регионе: "Мы не хотим драматических изменений, которые нарушат баланс. Страны с проблемами с Ираном кинутся к ядерному оружию, и нам, увы, придется присоединиться к этой гонке. Это не пойдет на пользу региону". На прямой вопрос о ядерных амбициях Турции Фидан лишь улыбнулся и промолчал.

Можно по разному интерпретировать заявление Фидана, но изначальный его посыл был связан с тем, что США и Израиль, оказывая давление на Иран, буквально вынуждают его пойти на создание оружия массового уничтожения, в то время как Турция добивается обратного - деэскалации и мирного решения ядерного вопроса Ирана. Анкара предложила провести переговоры Вашингтона и Тель-Авива, а Хакан Фидан порекомендовал Госдепу не пытаться решить все проблемы "пакетно" и начать хотя бы с ядерной программы.

Неделей ранее, 3 февраля в Саудовской Аравии Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул роль Турции как посредника между Ираном и США. "Мы готовы снижать напряженность, не приемлем военных шагов против Ирана и координируемся с партнерами вроде Саудовской Аравии и Пакистана. Подходим без менталитета блоков", — заявил он.

В связи с этим создание своего ядерного арсенала Турцией - это реакция не на поведение Ирана, чтобы его как-то блокировать, а на слом всей архитектуры безопасности на Ближнем Востоке, где Израиль вместе с США делают все, чтобы режим нераспространения ядерного оружия нарушился.

Если отмотать время назад, то слухи о попытках Турции стать ядерной державой подпитываются скандальными откровениями. В 2022 году отставной генерал Эрдоган Каракуш в эфире CNN Turk заявил следующее: "У нас одно время было тактическое ядерное оружие в сухопутных войсках". Использование такого потенциала позволяет контролировать "уровень ущерба" на поле боя, добавил Каракуш. Командир РПК Дюран Калкан заявил британским СМИ: "Анкара использует его в локальных конфликтах".

В России, по крайней мере официально, не восприняли заявление Фидана как демонстрацию воли немедленно начать разработку ядерного орудия. Но, как сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, "мы обратили внимание на это заявление". Пользуясь случаем, он призывал все страны "ядерного клуба" вести себя "ответственным образом, чтобы не дать ни малейшего повода и не допустить каких-либо проявлений ядерной гонки".

Последуют ли за словами Фидана реальные действия, судя по всему, зависит во многом от дальнейшего развития ситуации между США и Ираном. Если не будет сделки и продолжится конфликт, и Тегеран будет дальше обогащать уран, стимулов у Турции к получению ОМУ будет больше. Даже если главная угроза - Израиль, Иран с ядерным оружием, несмотря на доброжелательность к Анкаре, представляет вызов национальной безопасности Турции. Не говоря уже о растущем сомнении в американских гарантиях безопасности. В Турции уже почти лет десять то и дело раздаются призывы о вывозе ядерного оружия США с базы Инджирлик.