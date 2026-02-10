Ереван в ближайшее время направит Вашингтону проект соглашения по TRIPP – Пашинян

Власти Армении, по словам премьера Никола Пашиняна, в самом скором времени пошлют американскому руководству проект соглашения по "Маршруту Трампа" (TRIPP).

Армянские власти в ближайшие дни отправят американским коллегам проект соглашения по "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), такой шаг анонсировал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"По части TRIPP будем двигаться по следующему графику: в ближайшие дни мы передадим партнерам из США наши взгляды по части документа соглашения, связанного с проектом TRIPP"

– Никол Пашинян

Глава правительства Армении уточнил, что документ, который будет отправлен в Вашингтон, будет основан на утвержденных Ереваном и Вашингтоном рамках реализации. Они же, отметил Пашинян, основаны на заявлении от 8 августа 2025 года.

Премьер добавил, что процесс технико-экономической оценки проекта уже стартовал.

Напомним, что 9-10 февраля состоялся визит вице-президента США Джея Ди Вэнса в Ереван, в ходе которого он встретился с Пашиняном.