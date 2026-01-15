Бывшего главврача будут судить за хищение 23 млн рублей в Ингушетии

Экс-главврача перинатального центра в Ингушетии будут судить за организацию преступной группы для хищения 23 млн рублей.

Бывший главный врач одного из перинатальных центров Ингушетии будет осуждена за превышение должностных полномочий, в результате которого произошло хищение средств в размере 23 млн рублей, сообщили в прокуратуре Магаса.

"По версии следствия, обвиняемая в 2022 году создала организованную преступную группу для хищения бюджетных денежных средств, участники которой заключали фиктивные договоры о поставке различных товаров, а также подписывали подложные документы об их поступлении в учреждение"

– прокуратура Республики Ингушетия

Сообщается, что деньги за товары переводили на счета поставщиков, после чего они похищались.

Бывшему главврачу вменяется обвинение по статьям УК РФ ч. 4 ст. 159 и п. "в" ч. 3 ст. 286 – мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере; превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий.

Дело уже было передано в Магасский районный суд, который произведет его рассмотрение.